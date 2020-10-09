Россиян предложили обучать управлению беспилотными машинами

Министерство просвещения РФ выступило с инициативой о внесении изменений в программу профессионального обучения водителей. Соответствующий приказ проходит процесс обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, водителей предлагается учить управлять беспилотными автомобилями. В программы обучения хотят добавить пункт об автомобилях с высокой степенью автоматизации.

Как сообщалось, в текущей редакции нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривается возможность "обнуления" нарушений ПДД. Об этом сообщил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.