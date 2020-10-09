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Россиян предложили обучать управлению беспилотными машинами

Пока это только проект приказа, он проходит обсуждение.

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Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Министерство просвещения РФ выступило с инициативой о внесении изменений в программу профессионального обучения водителей. Соответствующий приказ проходит процесс обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, водителей предлагается учить управлять беспилотными автомобилями. В программы обучения хотят добавить пункт об автомобилях с высокой степенью автоматизации.

Названы главные заблуждения водителей по поводу механической коробки передач

Среди них — убеждённость в её надёжности и экономичности.

Как сообщалось, в текущей редакции нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривается возможность "обнуления" нарушений ПДД. Об этом сообщил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Россияне меж тем стали чаще покупать подержанные автомобили. Так, в июле спрос на них вырос на 17% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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