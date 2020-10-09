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Бывший заключённый попросил отпустить его на юг с крокодилом Гошей. Бедняга замерзал

Это в корне изменило судьбу пресмыкающегося. Тёплые регионы он может и не увидеть.

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Видео © Телеканал "360"

Необычный случай произошёл в селе Тарногский Городок в Вологодской области. Там бывший заключённый пришёл в полицию с намерением написать прошение о переезде в тёплые края. Мужчина освободился досрочно и находился под надзором.

Как пишет телеканал "360", полицейские насторожились и решили проверить 27-летнего местного жителя. Оказалось, что ближе к теплу и солнцу он хотел уехать ради своего домашнего питомца — крокодила Гоши. Молодой человек пояснил, что рептилия мёрзнет в вологодском климате.

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К слову, экс-заключённый не имеет постоянного места жительства, ночует где придётся. А крокодила он купил, видимо, чтобы не было так одиноко. Полицейские сочли, что такие условия не подойдут для Гоши, и решили пристроить его сами. Его могут передать в специальный центр в Подмосковье. В Вологодской области не нашлось организаций, которым можно было бы доверить Гошу.

Ранее в Алтайском крае поймали браконьера, который вместо рыбы выудил из реки настоящего крокодила, после чего разделал его.

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