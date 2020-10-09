"Я пырну, отвечаю!" В Орле студент достал нож в кабинете директора и попал в психбольницу

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Студент кондитерского техникума в Орле устроил сцену с ножом в кабинете директора из-за ссоры с одногруппником. Как стало известно Лайфу, 16-летнего Никиту взбесило то, что Юрий назвал его крысой. В ответ он достал холодное оружие и пригрозил: "Я с тобой расправлюсь!"

В разборки между одногруппниками вмешались директор и преподаватели, в техникум вызвали родителей. Утихомирить Никиту оказалось непросто. На просьбу убрать оружие он кричал: "Вы достанете нож только из его глотки!" — и показывал на Юрия. Ребят в итоге развели по разным помещениям, чтобы не усугублять конфликт. Никиту в кабинете директора пытались успокоить мама и классный руководитель. Но юношу ещё больше взбесило то, что его не выпускали из помещения. И он снова достал нож.

— Убери руки от меня! Дайте мне выйти. Вы время тянете... Отошли! Я тебя пырну, отвечаю! — угрожает на кадрах подросток.

Юношу выпустили из кабинета. По факту случившегося полиция организовала проверку. Мать Никиты написала заявление на отчисление сына по состоянию здоровья. Сейчас студент находится в психиатрической больнице. По данным Лайфа, подросток живёт с мамой, отчимом и сводной младшей сестрой. Он уже давно состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.