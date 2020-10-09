Топ-менеджера банка "Траст" арестовали по делу об особо крупном мошенничестве

Вот это "Открытие"! Банк пытается вернуть 100 миллиардов с экс-владельца в США Банки "Траст" и "Открытие" пытаются через суд Нью-Йорка взыскать сотни миллионов долларов с бывшего владельца "Открытия" Вадима Беляева, который несколькими сделками вывел активы банка за границу. Как банкирам удалось опустошить один из крупнейших коммерческих банков в стране и кто и как пытается эти деньги вернуть — в материале Лайфа.