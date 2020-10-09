Топ-менеджера банка "Траст" арестовали по делу об особо крупном мошенничестве

Пресненский районный суд Москвы постановил отправить под стражу топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемый будет находиться под арестом на время расследования как минимум до 30 ноября.
— Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Хабарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября, — огласила решение судья.
Вот это "Открытие"! Банк пытается вернуть 100 миллиардов с экс-владельца в СШАБанки "Траст" и "Открытие" пытаются через суд Нью-Йорка взыскать сотни миллионов долларов с бывшего владельца "Открытия" Вадима Беляева, который несколькими сделками вывел активы банка за границу. Как банкирам удалось опустошить один из крупнейших коммерческих банков в стране и кто и как пытается эти деньги вернуть — в материале Лайфа.
Как сообщал Лайф, Михаил Хабаров был задержан сегодня в Москве после допроса в СКР по подозрению в хищении 842 миллионов рублей. По версии защитника банкира, уголовное преследование его клиента имеет заказной характер.
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