Легенда о бедности и циничная правда. Раскрыты подробности переписки матери о продаже младенца

Жительница Дагестана, задержанная во время попытки продать новорождённую дочь за 300 тысяч рублей в Москве, говорила покупателям, что хочет купить дом в деревне на вырученные от "сделки" деньги. Об этом свидетельствует переписка 25-летней матери с предполагаемыми родителями.

Подозреваемая одна воспитывает трёх детей. Молодая мать решила, что не сможет поднять на ноги ещё одного ребёнка и приступила к поиску новой семьи для малышки всего за несколько недель до родов. С помощью "сделки" женщина планировала заодно исправить своё жилищное положение — купить дом в деревне и съехать от родителей. Луиза не скрывала от покупателей ни своих намерений, ни проблем. Она жаловалась, что мужу "надоела семейная жизнь, он даже про детей не спрашивал". По словам женщины, они с малышами — обуза для семьи супруга.

— Я рожу, вы приедете в роддом, заберёте ребёнка у меня, я потом в тот же день улечу домой к своим детям. Идёт? Потом всё, я вас не знаю, вы меня не знаете, чтоб проблем не было никаких, — писала женщина покупателям.

Молодая мать также признавалась, что боится обмана. Она просила предполагаемых родителей прислать голосовое сообщение, поскольку "ужасные вещи пишут под женскими именами мужики-извращенцы". Женщина также пишет, что у неё нет другого выхода, а с новыми родителями у малышки появится надежда на жизнь в достатке.

При этом Луиза вела переговоры сразу с несколькими покупателями. По данным волонтёрской организации "Альтернатива", её история о проблемах не соответствует действительности. Оказалось, что о предстоящей "сделке" женщина рассказала сестре. Мать даже хвасталась ей, что уже присмотрела сапоги, которые купит на часть из вырученных от продажи малышки денег. Во время переговоров Луизу пытались убедить отказаться от своих планов, запугивая тем, что ребёнок "может оказаться у цыган". Однако она была непреклонна и настаивала на своей легенде о несчастной жизни.