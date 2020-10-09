Прятавшая голодную дочь в шкафу мать говорила подругам: Там кукла, как настоящая

Жительница города Карпинска, которая держала полугодовалую дочь в шкафу, объясняла странные звуки тем, что там лежит кукла. Об этом рассказали подруги женщины, которые и нашли истощённую малышку.

Как пишет MK со слов подруг, они забежали к Юлии, чтобы посетить уборную. Та открыла не сразу — видимо, прятала младенца в шкаф. Потом подруги заболтались, да и решили выпить спиртного. Во время застолья они услышали звуки, напоминающие мяуканье. Поинтересовались у мамаши, откуда же они. Та отмахнулась: "Эти звуки издаёт кукла". А ранее её дочь говорила, что "дома есть куколка, как настоящая, а зовут её Полиной".

Юлия вскоре захмелела, а подозрения подруг всё росли. В итоге одна позвала её покурить, а другая пошла на звук и в шкафу нашла ребёнка. Младенец лежал в спортивной сумке.

— Юля, ты чего, сдурела?! — возмутились подруги.

Та созналась, что родила малышку 29 апреля дома. В женскую консультацию она не записывалась. Перед родами отправила к бабушке 12-летнего сына и трёхлетнюю дочь. Когда дети вернулись, объяснила, мол это ребёнок подруги, который поживёт с ними некоторое время.