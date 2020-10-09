Под Тулой вышли на след пропавшей школьницы и преследовавшего её мужчины

Жители Киреевского района Тульской области и города Щёкина дали важную информацию о возможном маршруте следования пропавшей накануне 15-летней школьницы. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, девочка могла направиться на север области в сторону регионального центра.

Как уточнили в региональном Следственном управлении СКР, совместно с волонтёрами и сотрудниками МЧС силовики провели осмотры более 700 дачных строений в зоне исчезновения ребёнка. В том числе поиски ведутся с привлечением служебных собак и спецтехники.

— При проведении поисковых мероприятий следователями-криминалистами используется криминалистическая техника, имеющаяся на вооружении в СК России, — фонари, квадрокоптеры, тепловизоры, источник криминалистического света, — добавили в пресс-службе СУ СКР по региону.