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Под Тулой вышли на след пропавшей школьницы и преследовавшего её мужчины

Уже осмотрено более 700 дач, проведён поквартирный обход в трёх районах города.

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Жители Киреевского района Тульской области и города Щёкина дали важную информацию о возможном маршруте следования пропавшей накануне 15-летней школьницы. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, девочка могла направиться на север области в сторону регионального центра.

Как уточнили в региональном Следственном управлении СКР, совместно с волонтёрами и сотрудниками МЧС силовики провели осмотры более 700 дачных строений в зоне исчезновения ребёнка. В том числе поиски ведутся с привлечением служебных собак и спецтехники.

При проведении поисковых мероприятий следователями-криминалистами используется криминалистическая техника, имеющаяся на вооружении в СК России, — фонари, квадрокоптеры, тепловизоры, источник криминалистического света, — добавили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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По его мнению, мужчина может что-то скрывать.

Как сообщал Лайф, 5 октября в городе Богородицке Тульской области пропала 15-летняя школьница. Девочка вышла из музыкальной школы, но домой так и не вернулась. В последний раз камеры зафиксировали её, преследуемую неизвестным мужчиной.

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