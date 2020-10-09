Найденную в шкафу полугодовалую девочку доставили в екатеринбургскую больницу — видео

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Истощённую полугодовалую девочку, которую жительница города Карпинска с рождения прятала в шкафу, доставили в екатеринбургскую больницу. Об этом Лайфу сообщил Игорь Барсуков — врач-анестезиолог Центра медицинских катастроф.
— Транспортировка осуществлялась вертолётом, девочка перенесла её хорошо, она в сознании. В вертолёте находилась в специальном инкубаторе. Весь полёт девочка спала, — говорит собеседник Лайфа.
Вертолёт с найденной в шкафу истощённой малышкой вылетел в ЕкатеринбургДевочку доставят в Областную детскую клиническую больницу № 1.
Ребёнок в тяжёлом состоянии, у неё кахексия третьей степени на фоне длительного голодания. Алина Панишева, врач-реаниматолог ОДКБ-1, сообщила, что врачи планируют провести обследование, чтобы поставить точный диагноз и назначить лечение. Кормить ребёнка пока будут через вену. Полугодовалая малышка весит как некоторые младенцы сразу после рождения — 3,1 килограмма.
Ранее сообщалось, что в городе Карпинске Свердловской области женщины нашли истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Оказалось, что мать родила полгода назад и всё это время прятала малышку, морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу.
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