Житель Гонконга посчитал рукопись Мао Цзэдуна подделкой и порвал её. Она стоит $400 млн

Из квартиры известного в Гонконге коллекционера Фу Чуньсяо (Fu Chunxiao) украли семь рукописей Мао Цзэдуна, собрание из 24,3 тысячи марок и девять медных монет. Как пишет издание Asia One, общая стоимость украденного оценивается в пять миллиардов гонконгских долларов (50,3 миллиарда рублей), а самым дорогим предметом был 2,8-метровый свиток.

Рукопись оценивается в 2,3 миллиарда гонконгских долларов (23 миллиарда рублей, или $400 миллионов). Однако воры не смогли определить ценность документа и продали его всего за 500 долларов. Коллекционер, который приобрёл рукопись, оказался не более сведущ. Он принял реликвию за подделку и порвал свиток на две части, чтобы его было удобнее экспонировать.

Узнав о краже у Чуньсяо, покупатель явился с рукописью в полицию. Его задержали по подозрению в хранении краденого имущества, а позже отпустили под залог на время расследования. В квартире коллекционера нашли две медные монеты, которые также пропали из квартиры Чуньсяо. Полицейские уже арестовали одного из предполагаемых грабителей, 44-летнего мужчину, и его 47-летнего друга, который якобы помогал преступникам скрыться. По данным следствия, злоумышленников было трое или четверо.