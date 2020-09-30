"Огромное существо в состоянии анабиоза". На Алтае браконьер выловил из реки крокодила

В Алтайском крае поймали браконьера, который вместо рыбы выудил из реки настоящего крокодила, после чего разделал. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказал замминистра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк.

— Мы этот случай тогда даже не афишировали — слишком уж экзотический, как так — крокодил в сибирской реке? Кажется, что выдумки, но это реально было, — признался он.

По словам Катернюка, всё произошло прошлой осенью в Усть-Калманском районе края во время ночного рейда. Инспекторы ведомства задержали нарушителя, который "лучил" ночью — рыбачил с фонарём, чтобы привлечь крупную рыбу, однако поймал очень необычный "улов".

— Он сам не ожидал — увидел огромное существо, думал, таймень или щука, а это оказался крокодил в состоянии анабиоза, — уточняет Катернюк.

Поскольку документы на рептилию отсутствовали, её изъяли, а мужчине пригрозили штрафом за незаконную ловлю рыбы с фонарём. Как тропический хищник оказался в водах алтайской реки, можно лишь гадать. По одной из версий, его могли взять с собой на рыбалку, а он сумел сбежать. Несколько месяцев крокодил мог охотиться на уток и выживать, однако с приходом осени впал в анабиоз и неминуемо бы погиб от мороза.