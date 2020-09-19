Посмотрите на них в последний раз. Каких животных не увидят наши внуки

По прогнозам учёных, к 2100 году на Земле может исчезнуть более 550 видов млекопитающих.

Суматранские носороги. Фото © Flickr / vivtony00

Виден второй рог? Он недоразвит, но тем не менее. Это суматранский носорог, самый маленький из всех — метр с небольшим в высоту и максимум три метра в длину, другие носороги намного больше. Раньше такие жили и в Китае, и в Малайзии, и в Индонезии, и в Мьянме. А теперь только на Суматре, и то ещё надо посмотреть, остались ли они там вообще. В 2015 году насчитали всего 80 особей. Их, конечно, берут в зоопарки, но они в неволе очень редко размножаются. А в основном живут лет 20. Без потомства.

А вот что стало с популяцией, к примеру, чёрного носорога, тоже двурогого. Где красный цвет — там его больше нет.

Ситуация с популяцией чёрных носорогов в странах Африки. Фото © Wikipedia

Чёрный носорог. Фото © Flickr / Bernard DUPONT

А всё почему? Потому что вид этих рогов, по-видимому, впечатляет некоторых людей. Достаточно широко известно, что данные части тела у носорогов состоят из того же, из чего и наши с вами волосы — из кератина. Это, конечно, замечательно, только довольно сложно представить, какое это может иметь отношение к потенции и прочим целебным свойствам.

Рог носорога очень ценится в китайской народной медицине, то есть идёт очень сильное давление нелегального рынка препаратов из рога носорога Дмитрий Замолодчиков Доктор биологических наук, научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. Фото © "Научная Россия"

А вот лягушка, которая не любит плавать и прыгать и вообще предпочитает ходить по земле и лазать по камням, деревьям. Называется пёстрым арлекином. Пока ещё обитает в Панаме и Коста-Рике. Относится к семейству жаб, хотя у жаб обычно бородавчатая кожа. Очень красивая и очень ядовитая: считается, что её токсин раз в сто хуже цианистого калия. Сейчас их точная численность неизвестна, но в 90-е их вообще считали уже вымершими: в тех местах, где они обычно обитали сотнями, не нашли ни одной. По счастью, каким-то чудом их позже снова обнаружили, с тех пор думают, как сохранить этот вид. Оказывается, у них там (у амфибий) в последние десятилетия бушует своя эпидемия: грибковая инфекция (хитридиомикоз). Опять же, почему? А потому, что амфибиями активно торгуют по всему миру. И в пищу, и для красоты. Вот болезнь и гуляет по планете.

Основная угроза есть для тех видов, которые в тропиках обитают, потому что там достаточно большая плотность видового разнообразия. К примеру, там в диаметре километра — один вид, а на следующем километре — другой вид. И если начать рубить или выжигать лес, то там сразу может исчезнуть несколько десятков видов Сергей Огурцов Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

А вот, например, о каком создании упомянул в интервью Лайфу доктор биологических наук Дмитрий Замолодчиков.

Фото © Museums Victoria / Ben Healey

Птицекрылка королевы Александры. Названа в честь супруги короля Великобритании Эдуарда VII. Самая большая дневная бабочка в мире. Размах крыльев — до 27 сантиметров. Причём самки крупнее самцов. И эти животные почти исчезли из-за вырубки лесов в их родной Папуа — Новой Гвинее.

Если животное привязано к конкретной экосистеме, то оно погибает при уничтожении этой экосистемы Дмитрий Замолодчиков Доктор биологических наук, научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. Фото © "Научная Россия"

Животные вымирают и по многим другим причинам, отметил учёный, но все они тоже связаны с человеческой деятельностью. К примеру, к исчезновению в Китае речных дельфинов привело загрязнение реки Янцзы, а массовая гибель пчёл на полях — следствие использования пестицидов.

Человек уже уничтожил огромное количество видов животных, в том числе путём прямой эксплуатации, и этот процесс продолжается Дмитрий Замолодчиков Доктор биологических наук, научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. Фото © "Научная Россия"

Недавно учёные подсчитали, с какой катастрофической скоростью на Земле вымирают животные. Они приводят простое сравнение: со времён позднего плейстоцена исчез 351 вид млекопитающих. Это примерно за последние 126 тысяч лет. Так вот, прогнозы таковы, что в ближайшие лет 80 мы потеряем ещё 558 видов. То есть просто представьте себе: 350 видов за 120 тысяч лет и 550 видов — за 80 лет. Этот расчёт основан на предположении, что вымирание продолжит ускоряться, поскольку такую тенденцию учёные давно наблюдают. Но даже если бы скорость исчезновения видов осталась на том уровне, на каком она сейчас, мы бы утратили те же 350 видов за 800 лет.

И опять сплошные разговоры о срочной необходимости природоохранных мер. Биолог Дмитрий Замолодчиков заявил, что единственная действительно эффективная природоохранная мера — объявить половину территории земной суши заповедной зоной. Пока что, например, в России заповедники занимают лишь около 1% территории страны.

50% площади территории Земли должно быть охраняемыми зонами. То есть это заповедники, заказники, национальные парки. Надо стремиться к тому, чтобы во всех странах мира это было примерно 50%. Только в этих условиях можно надеяться на гармонизацию отношений человека и биосферы Дмитрий Замолодчиков Доктор биологических наук, научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. Фото © "Научная Россия"

Это условие довольно трудно соблюсти, если растёт численность населения Земли, признал учёный. Но, с его точки зрения, дело не только в этом. Больше становится не только самих людей — больше становятся их потребности, а удовлетворяются они за счёт природных ресурсов. Люди живут неэкономно, уверен биолог.

Скажем, в Китае в основном живут в городах, в достаточно скученных условиях. А если взять Америку, то там в основном у семьи собственный дом и несколько автомобилей. Дом нужно обогревать и так далее. То есть, строго говоря, с точки зрения использования ресурсов один американец обходится биосфере существенно дороже, чем один китаец Дмитрий Замолодчиков Доктор биологических наук, научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. Фото © "Научная Россия"