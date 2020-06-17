Не убивай меня — пожалеешь. Благодаря коронавирусу у панголинов появился шанс выжить

На фоне пандемии CoViD-19 китайцам пришлось отказаться от любимого народного средства практически от всех болезней — чешуи этого существа.
Вот такой подарок преподнёс в 1876 году принцу Уэльскому индийский махараджа. Это, можно сказать, уже новодел — просто богатое, парадное украшение. Но несколько столетий назад такими были полноценные боевые доспехи.
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Их законный владелец — до сих пор загадка для биологии. Его происхождение пока не выяснено. Иногда этого зверя называют чешуйчатым муравьедом, потому что у него тоже вытянутая морда, он тоже ест муравьёв. Тем не менее это один из тех случаев, когда внешнее сходство не означает родство.
Он не приходится роднёй ни неполнозубым, ни броненосцам. Обособленный отряд плацентарных млекопитающих. Сам по себе. Кстати говоря, единственное млекопитающее с чешуёй. Она представляет собой, по сути, нечто вроде наших ногтей, только гораздо мощнее. Кератин. Только посмотрите, как ловко этот крепкий орешек спасается от голодных львов. Потому его так и назвали — панголин: pengguling по-малайски значит "сворачивается в шар".
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Но есть звери и пострашнее. Вот вы, может быть, в первый раз в жизни видите это чудо природы, зато о нём отлично знают браконьеры: среди диких животных это — самый контрабандный товар в мире.
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Как писал в 2014 году "Коммерсант", каждый год в Китай ввозят по десять тысяч особей панголина. Эти животные у них на юге страны тоже водятся, но, очевидно, спрос чрезвычайно велик. На тот момент один панголин стоил до тысячи долларов. Во-первых, их едят. А во-вторых, их чешуйки в Китае считаются народным средством чуть ли не от всех болезней: и артрит ими пытаются лечить, и импотенцию, и лактацию кормящих женщин повышать. Научно лечебные эффекты не доказаны, но килограмм продаётся долларов за 600.
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В итоге шкуру с них снимают быстрее, чем они поедают термитов и муравьёв. Кстати, полюбуйтесь, что творится теперь в Шанхае.
Termites are a bit like cockroaches. The mere thought of them makes people squeamish, even frightened. Small wonder, then, that a wave of termite infestation triggered by the current sultry weather in Shanghai is unsettling residents. https://t.co/V8g9Bf7XsB pic.twitter.com/W5FaC04Zpj— SHINE (@shanghaidaily) June 11, 2020
"Термиты — везде, — пишет Shanghaiist, — возможно даже в ваших волосах". А чему же тут удивляться-то? За последнее столетие пришлось констатировать вымирание десятков, ДЕСЯТКОВ видов панголинов, которые уничтожали термитники и поглощали их обитателей килограммами, слизывая длинными липкими языками. Жителям некоторых регионов Юго-Восточной Азии теперь впору не чешую к больному месту прикладывать, а заводить себе домашнего панголина — во многих жилищах такие питомцы всегда найдут что покушать.
Видео © youtube.com / chi wenglin
На сегодняшний день как-то умудряется выживать восемь видов панголинов. Как им это удаётся, не очень понятно, потому что размножаются они, к сожалению, медленно: обычно у них по одному детёнышу в год. А разводить их в неволе — тоже весьма проблематично, если только опять же в домах, насквозь проеденных термитами. Потому что больше ничего они не едят.
Международный союз охраны природы считает все оставшиеся восемь видов стоящими на грани вымирания. С 2017 года международная торговля панголинами запрещена. Чёрному рынку сказали, что он чёрный. Закоренелым преступникам сказали, что они ведут себя нехорошо.
Зато законы природы работают всегда и для всех. Пандемия послужила панголинам надёжной бронёй. Оказалось, они "промежуточные хозяева" коронавируса: пообщались за обедом с летучими мышами и вместе с ними оказались на разделочной доске посреди шумного китайского рынка. Кушайте на здоровье.
И вот свершилось, казалось бы, нечто поразительное: в КНР пришли к выводу, что живой панголин на Земле лучше его деликатесного мяса и целебной чешуи. Китайская Фармакопея, то есть большая книга о разрешённых в стране лекарствах, в выпуске-2020 не включила чешую панголина в список средств традиционной медицины.
Конечно, сложно сказать, какое это имеет отношение к глубоким убеждениям мудрой китайской бабушки с больными суставами. И к миру нелегального бизнеса, где, повторимся, силу имеет лишь один закон — прибыль. Эксперты уже признали, что экологическую проблему можно решить только экономическим путём — надо как-то снизить спрос. И как раз сейчас появился шанс это сделать. С учётом прогнозов о том, что коронавирус никуда не уйдёт и будет сопровождать нас вовеки, его переносчики могут оказаться не такой уж выгодной добычей.
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