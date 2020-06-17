Не убивай меня — пожалеешь. Благодаря коронавирусу у панголинов появился шанс выжить

﻿На фоне пандемии CoViD-19 китайцам пришлось отказаться от любимого народного средства практически от всех болезней — чешуи этого существа.

Фото © Официальный сайт Британской королевской коллекции

﻿Вот такой подарок преподнёс в 1876 году принцу Уэльскому индийский махараджа. Это, можно сказать, уже новодел — просто богатое, парадное украшение. Но несколько столетий назад такими были полноценные боевые доспехи.

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﻿Их законный владелец — до сих пор загадка для биологии. Его происхождение пока не выяснено. Иногда этого зверя называют чешуйчатым муравьедом, потому что у него тоже вытянутая морда, он тоже ест муравьёв. Тем не менее это один из тех случаев, когда внешнее сходство не означает родство.

﻿Он не приходится роднёй ни неполнозубым, ни броненосцам. Обособленный отряд плацентарных млекопитающих. Сам по себе. Кстати говоря, единственное млекопитающее с чешуёй. Она представляет собой, по сути, нечто вроде наших ногтей, только гораздо мощнее. Кератин. Только посмотрите, как ловко этот крепкий орешек спасается от голодных львов. Потому его так и назвали — панголин: pengguling по-малайски значит "сворачивается в шар".

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﻿Но есть звери и пострашнее. Вот вы, может быть, в первый раз в жизни видите это чудо природы, зато о нём отлично знают браконьеры: среди диких животных это — самый контрабандный товар в мире.

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﻿Как писал в 2014 году "Коммерсант", каждый год в Китай ввозят по десять тысяч особей панголина. Эти животные у них на юге страны тоже водятся, но, очевидно, спрос чрезвычайно велик. На тот момент один панголин стоил до тысячи долларов. Во-первых, их едят. А во-вторых, их чешуйки в Китае считаются народным средством чуть ли не от всех болезней: и артрит ими пытаются лечить, и импотенцию, и лактацию кормящих женщин повышать. Научно лечебные эффекты не доказаны, но килограмм продаётся долларов за 600.

В итоге шкуру с них снимают быстрее, чем они поедают термитов и муравьёв. Кстати, полюбуйтесь, что творится теперь в Шанхае.

Termites are a bit like cockroaches. The mere thought of them makes people squeamish, even frightened. Small wonder, then, that a wave of termite infestation triggered by the current sultry weather in Shanghai is unsettling residents. https://t.co/V8g9Bf7XsB pic.twitter.com/W5FaC04Zpj — SHINE (@shanghaidaily) June 11, 2020

﻿"Термиты — везде, — пишет Shanghaiist, — возможно даже в ваших волосах". А чему же тут удивляться-то? За последнее столетие пришлось констатировать вымирание десятков, ДЕСЯТКОВ видов панголинов, которые уничтожали термитники и поглощали их обитателей килограммами, слизывая длинными липкими языками. Жителям некоторых регионов Юго-Восточной Азии теперь впору не чешую к больному месту прикладывать, а заводить себе домашнего панголина — во многих жилищах такие питомцы всегда найдут что покушать.

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﻿На сегодняшний день как-то умудряется выживать восемь видов панголинов. Как им это удаётся, не очень понятно, потому что размножаются они, к сожалению, медленно: обычно у них по одному детёнышу в год. А разводить их в неволе — тоже весьма проблематично, если только опять же в домах, насквозь проеденных термитами. Потому что больше ничего они не едят.

﻿Международный союз охраны природы считает все оставшиеся восемь видов стоящими на грани вымирания. С 2017 года международная торговля панголинами запрещена. Чёрному рынку сказали, что он чёрный. Закоренелым преступникам сказали, что они ведут себя нехорошо.

﻿Зато законы природы работают всегда и для всех. Пандемия послужила панголинам надёжной бронёй. Оказалось, они "промежуточные хозяева" коронавируса: пообщались за обедом с летучими мышами и вместе с ними оказались на разделочной доске посреди шумного китайского рынка. Кушайте на здоровье.

﻿И вот свершилось, казалось бы, нечто поразительное: в КНР пришли к выводу, что живой панголин на Земле лучше его деликатесного мяса и целебной чешуи. Китайская Фармакопея, то есть большая книга о разрешённых в стране лекарствах, в выпуске-2020 не включила чешую панголина в список средств традиционной медицины.

Конечно, сложно сказать, какое это имеет отношение к глубоким убеждениям мудрой китайской бабушки с больными суставами. И к миру нелегального бизнеса, где, повторимся, силу имеет лишь один закон — прибыль. Эксперты уже признали, что экологическую проблему можно решить только экономическим путём — надо как-то снизить спрос. И как раз сейчас появился шанс это сделать. С учётом прогнозов о том, что коронавирус никуда не уйдёт и будет сопровождать нас вовеки, его переносчики могут оказаться не такой уж выгодной добычей.