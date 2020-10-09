"В шкафу живёт кукла Полина". Дети полгода подкармливали ребёнка, пока мать морила его голодом

О том, что дома в шкафу у трёхлетней Леры и 13-летнего Матвея спрятан ребёнок, не знал никто. Их мать Юлия просила не рассказывать об этом никому. Но дети, сами того не подозревая, пытались спасти малышку.

Лера ходила в детский сад и рассказывала всем, что дома в шкафу у неё живёт кукла Полина. Однако никто не воспринимал всерьёз слова девочки, думая, что она просто фантазирует.

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Матвей же, будучи старшим ребёнком, никому не рассказывал о том, что происходит у них дома. Приходя из школы, мальчик подкармливал малышку смесями, чтобы она не умерла от голода. Все полгода он думал, что та самая живая кукла Полина — это ребёнок знакомых матери. По крайней мере, в этом убеждала его мать. О том, что малышка из шкафа — его сестра, он узнал от полицейских. Эта новость оказалась для мальчика настоящим шоком.

— Сейчас Матвей больше всего боится пересудов и расспросов сторонних людей. Он раньше занимался хоккеем с мячом и хотел вернуться, но сейчас не хочет, так как боится косых взглядов и расспросов, — рассказал Лайфу источник, осведомлённый о ситуации в семье.

Следователи изучили страницу матери в соцсетях. Судя по ней, женщина очень увлекалась фильмами ужасов. Сотрудники правоохранительных органов шокированы, что настоящий фильм ужасов женщина устроила в собственной квартире. Многодетную мать сразу же поместили в психдиспансер.

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Известно, что женщина находится в официальном браке, но не проживает с мужем с января этого года. На момент разговора со следователями мужчина был сильно пьян. Как рассказала сама мать правоохранителям, она поместила девочку в шкаф временно, потому как пришли гости. Девочку она кормила молоком.

Коллеги Юлии отзываются о ней хорошо. Никто и предположить не мог, что женщина на такое способна.

— Она не пьяница. Работала, двое детей, всегда всё хорошо было. Семья положительная у них. Со стороны мужа все родственники нормальные. Как так получилось, вообще не понимаю. В выходные она с девочками собиралась, гуляли, где-то сидели. А так, чтобы она пьющая была, — нет. Работает экономистом на заводе. Она на работу ходила, а дочка — в садик, три года ей. Все чистые, все приличные. Старший сын в школу ходит. Никто не может сказать про них что-то плохое, — рассказала одна из коллег Юлии.

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Лайф пообщался с психологами, которые дали оценку поведению матери. Кандидат психологических наук доцент кафедры психологии СПбГУ Роман Демьянчук не считает поступок женщины проявлением послеродовой депрессии. Семейный психолог Татьяна Фирсова полагает, что у женщины отсутствовал материнский инстинкт.

— Предпосылками могли быть личностные особенности, идущие из раннего детства. Например, инфантильность, эгоцентризм и повышенная агрессивность. Часто бывает травмирующий сексуальный опыт. Необязательно именно сексуальное насилие, а, может быть, просто проблемы с принятием себя: чувство неполноценности или ощущение себя как ребёнка, — пояснила семейный психолог.

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