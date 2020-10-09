"Таких детей я не встречала". В Саратове почтили память девочки, убитой год назад уголовником

Сегодня в Саратове почтили память девятилетней Лизы Киселёвой, которая ровно год назад была убита по дороге в школу. Девочку затащил в заброшенный гараж 35-летний местный житель Михаил Туватин, где надругался над ней и задушил. В годовщину гибели могила ребёнка превратилась в гору цветов и мягких игрушек, которые принесли со всех частей города.

— Лиза была очень жизнерадостным ребёнком, очень живой. Никогда таких детей я в своей жизни лично не встречала. Постоянно была очень доброй, весёлой. Нам очень её не хватает... Люди не забывают эту трагедию, она в сердцах глубоко, — заявила мать Лизы Елена Киселёва.

Женщине с утра поступило множество звонков с соболезнованиями. По словам Елены, родственники и знакомые до сих пор помнят погибшую Лизу и скорбят о ней.