В Коми "мёртвая" овчарка выбралась из могилы и отправилась искать хозяев

В Республике Коми немецкая овчарка по кличке Кирюша после неудавшейся попытки усыпления очнулась в могиле, выбралась из неё и пошла искать своих хозяев. Об этой жутковатой истории рассказали зоозащитники на своей странице во "ВКонтакте".

Обессиленное от голода животное обнаружила на дороге местная жительница Ольга Лысцева. Она накормила пса и довезла его до города Ухты. Там девушка связалась с зоозащитниками, которые позднее отвезли Кирюшу к местным ветеринарам. Информацию о "воскресшей" овчарке также разместили в соцсетях. Посты увидели и её предполагаемые хозяева.

Они рассказали, что их пса усыпили неделю назад по причине тяжёлой болезни, после чего они захоронили животное в лесу. По всей видимости, доза усыпляющего препарата оказалась не смертельной, и собака просто потеряла сознание, а позже очнулась уже в могиле и выбралась.

Однако на следующий же день "хозяева" заявили, что их пёс по-прежнему находится в том месте, где и был захоронен, а найденная собака им не знакома. На просьбу волонтёров выслать фотографию пса они ответили, что компьютер сломан, поэтому фото отправить не получится, а позже и вовсе удалили переписку.

Сейчас Кирюше ищут новый дом. У него подозрение на хронический артрит. Других серьёзных проблем со здоровьем обнаружено не было.