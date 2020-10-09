Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Коми "мёртвая" овчарка выбралась из могилы и отправилась искать хозяев

Те же заявили, что их пёс захоронен в лесу, а найденная собака им не принадлежит.

92
Post cover

Фото © vk/dobriy_gorod

В Республике Коми немецкая овчарка по кличке Кирюша после неудавшейся попытки усыпления очнулась в могиле, выбралась из неё и пошла искать своих хозяев. Об этой жутковатой истории рассказали зоозащитники на своей странице во "ВКонтакте".

Обессиленное от голода животное обнаружила на дороге местная жительница Ольга Лысцева. Она накормила пса и довезла его до города Ухты. Там девушка связалась с зоозащитниками, которые позднее отвезли Кирюшу к местным ветеринарам. Информацию о "воскресшей" овчарке также разместили в соцсетях. Посты увидели и её предполагаемые хозяева.

Немецкая овчарка в Приморье выкармливает львят, от которых отказалась мать — видео

Случай, когда представитель одного вида принял детёнышей другого, назвали уникальным.

Они рассказали, что их пса усыпили неделю назад по причине тяжёлой болезни, после чего они захоронили животное в лесу. По всей видимости, доза усыпляющего препарата оказалась не смертельной, и собака просто потеряла сознание, а позже очнулась уже в могиле и выбралась.

Экзотика и никаких собак. Каких домашних питомцев покупают россияне в пандемию

Пандемия заставила россиян пересмотреть взгляды по отношению к домашним питомцам. Если раньше предпочтение отдавалось кошкам и собакам, то сейчас больше выбирают более неприхотливых и экономичных животных. Лайф выяснял, кто из животных сейчас в топе и во сколько обходится их содержание.

Однако на следующий же день "хозяева" заявили, что их пёс по-прежнему находится в том месте, где и был захоронен, а найденная собака им не знакома. На просьбу волонтёров выслать фотографию пса они ответили, что компьютер сломан, поэтому фото отправить не получится, а позже и вовсе удалили переписку.

Сейчас Кирюше ищут новый дом. У него подозрение на хронический артрит. Других серьёзных проблем со здоровьем обнаружено не было.

А в Омске ранее спасли собаку-робинзона. Бедный пёс несколько дней жил на острове, зовя на помощь воем.

Выбор редакции

Двадцать ударов ножом. Выживший полицейский рассказал о жутком нападении на него с коллегой

5 октября, 17:57

В Омске спасли собаку-робинзона. Жила одна на острове несколько дней — видео

сегодня в 08:41

"Таких детей я не встречала". В Саратове почтили память девочки, убитой год назад уголовником

сегодня в 18:14

Бывший заключённый попросил отпустить его на юг с крокодилом Гошей. Бедняга замерзал

сегодня в 17:46

"В шкафу живёт кукла Полина". Дети полгода подкармливали ребёнка, пока мать морила его голодом

сегодня в 17:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.