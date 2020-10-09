"Найс Copy-Paste". Егор Крид высмеял Тимати за участие в "Холостяке"
Егор Крид. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В ответ основатель Black Star пригрозил Криду конфликтом и назвал его сладким мальчиком.
Рэпер Егор Крид обвинил своего коллегу Тимати в том, что тот словно под копирку повторяет все действия за ним. На своей странице в "Инстаграме" артист привёл примеры, написав, что ранее ушёл из лейбла Black Star, записал совместную песню с другим рэпером Моргенштерном и, конечно, участвовал в шоу "Холостяк", в котором недавно было анонсировано участие Тимати.
— Найс Copy-Paste. Ушёл из Black Star, записал фит с Моргенштерном и пошёл на шоу "Холостяк". Что дальше, Тимати? Хоть имя не забрал, — написал Крид.
Тимати быстро отреагировал на обвинения и насмешки коллеги по сцене, пригрозив конфликтом.
— Дальше нас ждёт конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик? — ответил в комментариях под записью Крида рэпер, а затем заявил уже на своей странице. — Я мог бы написать, что это будет самый крутой сезон в истории проекта, но боюсь где-то дома одиноко всплакнёт Егор Крид.
Напомним, в текущем году рэпер Тимати серьёзно начал менять свою жизнь. Сначала он сообщил, что покидает музыкальный лейбл Black Star. Своё решение артист пояснил тем, что его миссия "подошла к концу". При этом рэпер сохранил учредительские доли и права в нескольких проектах, а три компании перешли под его ответственность. А спустя 11 месяцев после рождения сына стало известно о разводе Тимати с Анастасией Решетовой.