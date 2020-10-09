"Найс Copy-Paste". Егор Крид высмеял Тимати за участие в "Холостяке"

Рэпер Егор Крид обвинил своего коллегу Тимати в том, что тот словно под копирку повторяет все действия за ним. На своей странице в "Инстаграме" артист привёл примеры, написав, что ранее ушёл из лейбла Black Star, записал совместную песню с другим рэпером Моргенштерном и, конечно, участвовал в шоу "Холостяк", в котором недавно было анонсировано участие Тимати.

— Найс Copy-Paste. Ушёл из Black Star, записал фит с Моргенштерном и пошёл на шоу "Холостяк". Что дальше, Тимати? Хоть имя не забрал, — написал Крид.

Тимати быстро отреагировал на обвинения и насмешки коллеги по сцене, пригрозив конфликтом.

— Дальше нас ждёт конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик? — ответил в комментариях под записью Крида рэпер, а затем заявил уже на своей странице. — Я мог бы написать, что это будет самый крутой сезон в истории проекта, но боюсь где-то дома одиноко всплакнёт Егор Крид.