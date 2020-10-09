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В калининградском форту нашли 300 мешков с человеческими останками

По предварительным данным, они относятся к периоду Первой мировой войны и ранее.

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Фото © СУ СКР по Калининградской области

В форту № 1 "Штайн" в Калининграде обнаружено 300 мешков с человеческими останками. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по региону.

8 октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что в форту № 1 "Штайн" в Калининграде новым собственником при обследовании помещений обнаружено порядка 300 мешков с костными, предположительно, человеческими останками, отмечается в сообщении.

По факту находки начата проверка. По предварительным данным, мешки с костями складировала в форту организация, занимавшаяся археологическими раскопками на строительных объектах.

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Специалисты предварительно установили, что массовое убийство было совершено в августе 1941 года.

По данным агентства, останки могут датироваться периодом Первой мировой войны и ранее. Форт № 1 "Штайн" был построен в конце XIX века. В 2007 году ему присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.

Ранее в Тверской области перезахоронили останки воинов Великой Отечественной войны.

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