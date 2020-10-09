В калининградском форту нашли 300 мешков с человеческими останками

В форту № 1 "Штайн" в Калининграде обнаружено 300 мешков с человеческими останками. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по региону.

— 8 октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что в форту № 1 "Штайн" в Калининграде новым собственником при обследовании помещений обнаружено порядка 300 мешков с костными, предположительно, человеческими останками, — отмечается в сообщении.

По факту находки начата проверка. По предварительным данным, мешки с костями складировала в форту организация, занимавшаяся археологическими раскопками на строительных объектах.

По данным агентства, останки могут датироваться периодом Первой мировой войны и ранее. Форт № 1 "Штайн" был построен в конце XIX века. В 2007 году ему присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.