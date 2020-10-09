Учёные подтвердили способность CoViD-19 проникать в мозг

Учёные Университетской клиники Гамбург-Эппендорф обнаружили следы коронавируса в мозге умерших пациентов, результаты исследования опубликовал журнал Lancet.
Специалисты по результатам вскрытия выяснили, что поражения мозга присутствуют в 53% случаев у людей от 51 до 94 лет. Также вирус наблюдался и в отходящих от центральной нервной системы нейронах.
Переболевшие коронавирусом сообщили о нетипичных симптомах заболеванияПричём сохраняются эти проявления даже через несколько месяцев после выздоровления.
У 14% пациентов были выявлены очаговые ишемические поражения, у 86% — астроглиоз (аномальное увеличение поддерживающих клеток нервной ткани, астроцитов).
Тем не менее учёные отмечают, что изменения незначительны. Серьёзное влияние CoViD-19 на центральную нервную систему не доказано.
Ранее учёные выяснили, сколько держится иммунитет к коронавирусу.
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