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Учёные подтвердили способность CoViD-19 проникать в мозг

У 86% пациентов выявлен астроглиоз — аномальное увеличение поддерживающих клеток нервной ткани.

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Фото © Pixabay

Учёные Университетской клиники Гамбург-Эппендорф обнаружили следы коронавируса в мозге умерших пациентов, результаты исследования опубликовал журнал Lancet.

Специалисты по результатам вскрытия выяснили, что поражения мозга присутствуют в 53% случаев у людей от 51 до 94 лет. Также вирус наблюдался и в отходящих от центральной нервной системы нейронах.

Переболевшие коронавирусом сообщили о нетипичных симптомах заболевания

Причём сохраняются эти проявления даже через несколько месяцев после выздоровления.

У 14% пациентов были выявлены очаговые ишемические поражения, у 86% — астроглиоз (аномальное увеличение поддерживающих клеток нервной ткани, астроцитов).

Тем не менее учёные отмечают, что изменения незначительны. Серьёзное влияние CoViD-19 на центральную нервную систему не доказано.

Ранее учёные выяснили, сколько держится иммунитет к коронавирусу.

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