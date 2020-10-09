Собянин заявил, что в Москве возросло число тяжелобольных коронавирусом

В Москве выросло число тяжелобольных коронавирусной инфекцией, общие показатели вышли на уровень апреля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
— Количество вновь выявленных больных коронавирусом вышло на уровень четырёх тысяч. Эти значения сопоставимы с самыми большими значениями в апреле, — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Собянина, количество проводимых в столице тестов выросло в два раза. Тем не менее главным показателем, отметил мэр, является число госпитализаций.
"Это самый последний шаг". Собянин заявил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавирусаПо словам мэра, это влияет на социальную составляющую, а также на здоровье и благосостояние граждан.
Напомним, ранее Сергей Собянин заявил, что следующая неделя будет во многом решающей в ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице.
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