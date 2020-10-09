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Собянин заявил, что в Москве возросло число тяжелобольных коронавирусом

Также градоначальник сообщил, что в столице в два раза выросло количество проводимых тестов на CoViD-19.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Москве выросло число тяжелобольных коронавирусной инфекцией, общие показатели вышли на уровень апреля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Количество вновь выявленных больных коронавирусом вышло на уровень четырёх тысяч. Эти значения сопоставимы с самыми большими значениями в апреле, — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Собянина, количество проводимых в столице тестов выросло в два раза. Тем не менее главным показателем, отметил мэр, является число госпитализаций.

"Это самый последний шаг". Собянин заявил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавируса

По словам мэра, это влияет на социальную составляющую, а также на здоровье и благосостояние граждан.

Напомним, ранее Сергей Собянин заявил, что следующая неделя будет во многом решающей в ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице.

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