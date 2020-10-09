В Петербурге продлили меры по коронавирусу до конца ноября

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении антикоронавирусных мер до 29 ноября. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Ограничения касаются массовых мероприятий, работы предприятий и организаций. Отмечается, что выплаты ежемесячных пособий на школьников будут автоматически продлены, родителям нет необходимости посещать МФЦ.
"Это самый последний шаг". Собянин заявил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавирусаПо словам мэра, это влияет на социальную составляющую, а также на здоровье и благосостояние граждан.
В Санкт-Петербурге выявлено 46 562 случая инфекции. Вылечилось 30 847 пациентов, умерло 3184.
Ранее сообщалось, что второй день подряд побит рекорд по количеству заболевших коронавирусом в мире.
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