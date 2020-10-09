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"Горд и счастлив стать гражданином великой страны". Французский футболист получил паспорт РФ

В 2014–2015 годах он выступал за "Мордовию".

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Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Дамьен Ле Таллек получил гражданство России. Фото с паспортом РФ спортсмен опубликовал в "Инстаграме".

Долгожданное для меня событие! Горд и счастлив стать гражданином великой страны, — подписал снимок Ле Таллек.

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30-летний уроженец города Пуасси начал свою карьеру в клубе "Ренн". Также он выступал за "Нант", дортмундскую "Боруссию", "Црвену Звезду", украинскую "Говерлу", саранскую "Мордовию" и сборные Франции разных возрастов.

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