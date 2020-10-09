"Горд и счастлив стать гражданином великой страны". Французский футболист получил паспорт РФ

Зе Луиш вернулся в Россию не только ради футбола. Тут его ждала жгучая красотка, ради которой он бросил жену с детьми Африканский нападающий закрутил роман с русской девушкой, ещё будучи игроком "Спартака". Кто она такая — в материале Лайфа.