"Горд и счастлив стать гражданином великой страны". Французский футболист получил паспорт РФ

Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Дамьен Ле Таллек получил гражданство России. Фото с паспортом РФ спортсмен опубликовал в "Инстаграме".
— Долгожданное для меня событие! Горд и счастлив стать гражданином великой страны, — подписал снимок Ле Таллек.
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30-летний уроженец города Пуасси начал свою карьеру в клубе "Ренн". Также он выступал за "Нант", дортмундскую "Боруссию", "Црвену Звезду", украинскую "Говерлу", саранскую "Мордовию" и сборные Франции разных возрастов.
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