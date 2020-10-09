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Стало известно, когда температура в Москве опустится ниже нуля

Но сперва похолодает в других регионах.

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В конце следующей недели в Московский регион придут ночные заморозки. Температура опустится до пяти градусов. Об этом сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Раньше следующего воскресенья в Москве заморозков не ждём. Только к воскресенью уже возможны первые заморозки, — цитирует метеоролога ТАСС.

Варакин добавил, что раньше москвичей заморозки на себе почувствуют жители Архангельской, Вологодской и Костромской областей, а также Карелии и Коми. Что касается дневной температуры после 18 октября, то она слабо связана с положительной.

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А выводить маленького ребёнка на улицу можно, даже если у него есть небольшая температура.

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