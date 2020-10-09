Стало известно, когда температура в Москве опустится ниже нуля

В конце следующей недели в Московский регион придут ночные заморозки. Температура опустится до пяти градусов. Об этом сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
— Раньше следующего воскресенья в Москве заморозков не ждём. Только к воскресенью уже возможны первые заморозки, — цитирует метеоролога ТАСС.
Варакин добавил, что раньше москвичей заморозки на себе почувствуют жители Архангельской, Вологодской и Костромской областей, а также Карелии и Коми. Что касается дневной температуры после 18 октября, то она слабо связана с положительной.
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