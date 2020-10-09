"Прыжок — и Фрёкен Бок!" Галкин порадовал поклонников новым перевоплощением — видео

Видео © Instagram / Максим Галкин
Артист Максим Галкин порадовал поклонников новым перевоплощением, на сей раз он предстал в образе дамы-брюнетки с красной помадой. Видео появилось в инстаграме пародиста.
На кадрах актёр подпрыгивает и превращается в суровую женщину. Как отметили подписчики, она получилась похожей на учительницу, некоторым пользователям сразу в голову пришла просьба: "Марь Иванна, не ставьте два!"
А ничего так мадам получилась.
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