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Категорий: 17

"Прыжок — и Фрёкен Бок!" Галкин порадовал поклонников новым перевоплощением — видео

Образ актёра напомнил подписчикам о школьных годах и любимых мультфильмах.

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Видео © Instagram / Максим Галкин

Артист Максим Галкин порадовал поклонников новым перевоплощением, на сей раз он предстал в образе дамы-брюнетки с красной помадой. Видео появилось в инстаграме пародиста.

На кадрах актёр подпрыгивает и превращается в суровую женщину. Как отметили подписчики, она получилась похожей на учительницу, некоторым пользователям сразу в голову пришла просьба: "Марь Иванна, не ставьте два!"

А ничего так мадам получилась.

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