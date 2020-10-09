Экс-супруг Волочковой подарил новой избраннице кольцо за 25 миллионов

Бывший супруг Анастасии Волочковой, бизнесмен Игорь Вдовин, подарил своей новой избраннице Елене Николаевой кольцо за 25 миллионов рублей, на него обратили внимание подписчики в "Инстаграме" телеведущей.

Актриса появилась с дорогим аксессуаром на красной дорожке Московского кинофестиваля. А три недели назад она опубликовала фото с ним и отметила, что сказала "да" своему жениху.

Эксперт и дизайнер ювелирных украшений Влад Торхов оценил стоимость кольца с жёлтым бриллиантом в форме сердца в обрамлении из двух белых лепестков.

— Это кольцо Graff с жёлтым бриллиантом. Стоимость украшения — около 25 миллионов рублей, — сказал специалист в интервью "Комсомольской правде".