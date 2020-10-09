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Экс-супруг Волочковой подарил новой избраннице кольцо за 25 миллионов

Елена Николаева прошлась с ним по красной дорожке на ММКФ.

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Фото © "Комсомольская правда" / Владимир Веленгурин

Бывший супруг Анастасии Волочковой, бизнесмен Игорь Вдовин, подарил своей новой избраннице Елене Николаевой кольцо за 25 миллионов рублей, на него обратили внимание подписчики в "Инстаграме" телеведущей.

Актриса появилась с дорогим аксессуаром на красной дорожке Московского кинофестиваля. А три недели назад она опубликовала фото с ним и отметила, что сказала "да" своему жениху.

Эксперт и дизайнер ювелирных украшений Влад Торхов оценил стоимость кольца с жёлтым бриллиантом в форме сердца в обрамлении из двух белых лепестков.

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Балерина предусмотрительно не позволила пользователям Сети комментировать эту сцену.

Это кольцо Graff с жёлтым бриллиантом. Стоимость украшения — около 25 миллионов рублей, — сказал специалист в интервью "Комсомольской правде".

А в феврале прошлого года Анастасия Волочкова заявила, что бывший муж Игорь Вдовин взял у неё в долг три миллиона долларов и не вернул.

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