Спрогнозирована максимальная заболеваемость коронавирусом в России

— Сегодня мы видим действительно рекордное значение, но это не пик. То, что рост суточной заболеваемости продолжится, сомнений не вызывает , — заявил он " Известиям ".

Сбер спрогнозировал, когда будет пик заболеваемости коронавирусом в России Всё зависит от того, как народ будет соблюдать меры безопасности.

Альтштейн подчеркнул, что коронавирус останется с человечеством навсегда. Через два-три года он будет проходить менее остро, однако насовсем не исчезнет. По мнению вирусолога, забыть о CoViD-19 россияне смогут, когда летальность составит один человек из 10 тысяч или хотя бы один из тысячи.