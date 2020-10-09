Спрогнозирована максимальная заболеваемость коронавирусом в России

Максимальный суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России составит 15–17 тысяч случаев в день, такое мнение высказал профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
— Сегодня мы видим действительно рекордное значение, но это не пик. То, что рост суточной заболеваемости продолжится, сомнений не вызывает, — заявил он "Известиям".
Сбер спрогнозировал, когда будет пик заболеваемости коронавирусом в РоссииВсё зависит от того, как народ будет соблюдать меры безопасности.
Альтштейн подчеркнул, что коронавирус останется с человечеством навсегда. Через два-три года он будет проходить менее остро, однако насовсем не исчезнет. По мнению вирусолога, забыть о CoViD-19 россияне смогут, когда летальность составит один человек из 10 тысяч или хотя бы один из тысячи.
Ранее учёные подтвердили способность CoViD-19 проникать в мозг.
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