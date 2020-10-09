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Категорий: 17

Спрогнозирована максимальная заболеваемость коронавирусом в России

По мнению вирусолога, CoViD-19 останется с человечеством навсегда, но менее остро станет восприниматься через два-три года.

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Фото © Pixabay

Максимальный суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России составит 15–17 тысяч случаев в день, такое мнение высказал профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Сегодня мы видим действительно рекордное значение, но это не пик. То, что рост суточной заболеваемости продолжится, сомнений не вызывает, — заявил он "Известиям".

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Всё зависит от того, как народ будет соблюдать меры безопасности.

Альтштейн подчеркнул, что коронавирус останется с человечеством навсегда. Через два-три года он будет проходить менее остро, однако насовсем не исчезнет. По мнению вирусолога, забыть о CoViD-19 россияне смогут, когда летальность составит один человек из 10 тысяч или хотя бы один из тысячи.

Ранее учёные подтвердили способность CoViD-19 проникать в мозг.

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