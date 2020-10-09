В США отменили вторые дебаты Трампа и Байдена

Предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа и его соперника в борьбе за пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена, намеченные на 15 октября, не состоятся. Об этом говорится в заявлении комиссии по президентским дебатам.
Ранее комиссия постановила, что дебаты должны пройти в виртуальном формате. Это решение вызвало бурю негодования у Трампа. Американский лидер, недавно выписанный из госпиталя после заражения коронавирусом, обвинил членов комиссии в принятии односторонних решений и заявил, что не примет участия в мероприятии.
Оба кандидаты согласились на дебаты, запланированные на 22 октября.
Познер пожалел Америку после "абсолютно позорных" дебатов Трампа и БайденаКандидаты на пост главы Белого дома вообще не говорили о проблемах Штатов, отметил он.
Напомним, первые дебаты Трампа с Байденом прошли в конце сентября. В ходе них глава Белого дома неоднократно перебивал и прерывал соперника, из-за чего тот посоветовал американскому президенту "заткнуться". Также Байден назвал Трампа "щенком Путина".
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