Россия призвала США отказаться от "соперничества двух великих держав"

Россия призывает США отказаться от концепции "соперничества двух великих держав" и "мира с опорой на силу". Такая позиция была высказана в заявлении директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитал в Первом комитете Генассамблеи ООН первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский.

— В отличие от США, Российская Федерация осознаёт свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность, — цитирует дипломата ТАСС.

В заявлении Ермаков подчеркнул, что Россия действует открыто и последовательно проводит комплекс мер, направленных на поддержание безопасности и стабильности в сфере контроля над вооружениями.

Кроме того, РФ готова продлить договор СНВ-3 без предусловий и призывает США поступить аналогично и не затягивать его подписание.