Россия призвала США отказаться от "соперничества двух великих держав"

Россия призывает США отказаться от концепции "соперничества двух великих держав" и "мира с опорой на силу". Такая позиция была высказана в заявлении директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитал в Первом комитете Генассамблеи ООН первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский.
— В отличие от США, Российская Федерация осознаёт свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность, — цитирует дипломата ТАСС.
В заявлении Ермаков подчеркнул, что Россия действует открыто и последовательно проводит комплекс мер, направленных на поддержание безопасности и стабильности в сфере контроля над вооружениями.
Россия, Китай, коронавирус. В США опубликовали список главных угроз для страныОтмечается также возрастающая напряжённость в сфере кибербезопасности.
Кроме того, РФ готова продлить договор СНВ-3 без предусловий и призывает США поступить аналогично и не затягивать его подписание.
Как сообщал Лайф, срок СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить соглашение, но в Штатах не спешат делать этого, в то время как РФ готова подписать соглашение в любой момент. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "ядерного пакта" с РФ, однако Соединённые Штаты выдвинули условия, на которых он будет заключён, а именно присутствие Китая и включение оружейных систем, разрабатываемых в настоящий момент.
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