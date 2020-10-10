Не мойте и не размораживайте в микроволновке. Названы типичные ошибки при приготовлении курицы

Любимая многими россиянами курица, казалось бы, не требует специальных хитростей при приготовлении, однако люди зачастую совершают кулинарные ошибки, которые не только портят вкус мяса или супа, но и могут быть опасны для здоровья. Какие именно, рассказал журнал Baltijas Balss.

Первая: птицу не следует мыть перед готовкой. Вредные бактерии так не исчезнут, а вот капельки воды с сальмонеллой распространятся по всей кухне. Лучше просто промокнуть курицу полотенцем. Кроме того, стоит сливать первый бульон, в нём как раз и останутся бактерии, антибиотики и химические примеси.

Также не рекомендуется покупать замороженную птицу, ведь в таком виде она теряет свои вкусовые свойства. Узнать замороженную курицу, которую выдают в магазине за свежую, можно по пятнам на кожице и сухости.

Кроме того, не нужно размораживать тушку в микроволновке. С одной стороны она будет холодная, а с другой — уже сварится. Эксперты не советуют размораживать курицу и в горячей воде, так как на поверхности начнут активно развиваться бактерии. Для естественного оттаивания можно залить птицу холодной водой. А вот повторно замораживать её не стоит, ведь тогда мясо покажется картоном.

Класть курицу в горячую воду тоже нельзя, мясо станет жёстким и невкусным. Она должна прогреться равномерно вместе с бульоном. Во избежание прилипания и пережаривания не рекомендуется кидать тушку на холодную сковороду. Стоит разогреть масло, а потом уже положить разделанную птицу, благодаря этому появится аппетитная корочка. Помимо этого важно не начинать жарить её прямо из холодильника, тушке необходимо согреться до комнатной температуры.

Ещё один совет, который важен для здоровья: курицу следует тщательно прожарить. Несмотря на то что процесс происходит быстро, излишняя спешка ни к чему. От мяса с кровью есть риск заразиться сальмонеллой, недожаренная птичка даже опаснее говядины слабой прожарки.

Бульон из магазинной тушки получится невкусным, поскольку птиц специально выводят для жарки и тушения. Лучше приобрести пернатое, выросшее в деревне. Мясо будет жёстким, зато суп — очень ароматным.