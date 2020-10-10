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Эксперт рассказал, как мошенники могут украсть деньги с помощью номера карты

Злоумышленники всегда преследуют одну цель — войти к жертве в доверие.

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Зная номер карты, мошенники могут украсть деньги методом подбора остальных данных или с помощью социальной инженерии. Об этом рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

Социальная инженерия — метод воздействия на человека через различные варианты средств коммуникации, например очно, по телефону или через электронную почту, с целью совершения им требуемых злоумышленником действий или разглашения конфиденциальной информации, — сказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".

По словам Сизова, используя социальную инженерию, мошенники могут убедить жертву передать реквизиты карты или совершить необходимые им операции.

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Даже безобидные виды могут стать объектом интереса злоумышленников.

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