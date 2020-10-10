Эксперт рассказал, как мошенники могут украсть деньги с помощью номера карты

Зная номер карты, мошенники могут украсть деньги методом подбора остальных данных или с помощью социальной инженерии. Об этом рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

— Социальная инженерия — метод воздействия на человека через различные варианты средств коммуникации, например очно, по телефону или через электронную почту, с целью совершения им требуемых злоумышленником действий или разглашения конфиденциальной информации, — сказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".