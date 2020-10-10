Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Мощный ураган "Дельта" обрушился на США, оставив без электричества более 300 тысяч домов — видео

Стихия оборвала коммуникации и унесла куски брезента, закрывавшие разрушения прошлого удара природы.

306

Видео © Twitte r/ meteodon / RenardSports / WeatherNation / Radarr / CharlesPeekWX

Мощный ураган "Дельта" достиг побережья американского штата Луизиана. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами. Очевидцы публикуют видео разгула стихии в соцсетях.

Порывы ветра достигают 138 км/ч. Шквал вырвал столбы и деревья, перевернул палатки и беседки, сорвал крыши и коммуникации. Начался шторм, высокие волны обрушились на побережье, а поднявшаяся вода подтопила близлежащие строения.

Ураган во Владивостоке уничтожил уникальный стеклянный пляж

Таким как прежде это любимое место туристов уже не станет.

Как сообщает CNN, более 330 тысяч домов и предприятий остались без электричества. Многие из них получили электроснабжение всего неделю назад — после того, как коммуникации оборвал ураган "Лаура". По городу разлетелись куски брезента, которыми были закрыты повреждения прошлого удара стихии. Около 9,5 тысячи человек отправились в убежища.

Власти призвали граждан к осторожности. Согласно предупреждению Национального центра ураганов, возможны торнадо. Ослабление урагана ожидается по мере продвижения вглубь континента.

В середине сентября на побережье США обрушился ураган "Салли". Он унёс в море точную копию корабля Колумба и сорвал строительный кран.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.