Мощный ураган "Дельта" обрушился на США, оставив без электричества более 300 тысяч домов — видео

Видео © Twitte r/ meteodon / RenardSports / WeatherNation / Radarr / CharlesPeekWX
Мощный ураган "Дельта" достиг побережья американского штата Луизиана. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами. Очевидцы публикуют видео разгула стихии в соцсетях.
Порывы ветра достигают 138 км/ч. Шквал вырвал столбы и деревья, перевернул палатки и беседки, сорвал крыши и коммуникации. Начался шторм, высокие волны обрушились на побережье, а поднявшаяся вода подтопила близлежащие строения.
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Как сообщает CNN, более 330 тысяч домов и предприятий остались без электричества. Многие из них получили электроснабжение всего неделю назад — после того, как коммуникации оборвал ураган "Лаура". По городу разлетелись куски брезента, которыми были закрыты повреждения прошлого удара стихии. Около 9,5 тысячи человек отправились в убежища.
Власти призвали граждан к осторожности. Согласно предупреждению Национального центра ураганов, возможны торнадо. Ослабление урагана ожидается по мере продвижения вглубь континента.
В середине сентября на побережье США обрушился ураган "Салли". Он унёс в море точную копию корабля Колумба и сорвал строительный кран.
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