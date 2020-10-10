Мощный ураган "Дельта" обрушился на США, оставив без электричества более 300 тысяч домов — видео

Как сообщает CNN, более 330 тысяч домов и предприятий остались без электричества. Многие из них получили электроснабжение всего неделю назад — после того, как коммуникации оборвал ураган "Лаура". По городу разлетелись куски брезента, которыми были закрыты повреждения прошлого удара стихии. Около 9,5 тысячи человек отправились в убежища.