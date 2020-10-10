В США священника арестовали за групповой секс на алтаре

В американском штате Луизиана священника арестовали за то, что он занимался групповым сексом на алтаре католического храма, сообщает New York Post.

Преподобного Трэвиса Кларка и его партнёрш увидел один из прихожан. Он решил заглянуть в церковь, обратив внимание, что свет горит позже обычного.

Свидетель видел, как полуобнажённый священник занимался сексом с двумя женщинами в корсетах и сапогах на высоком каблуке. На алтаре при этом были сценическое освещение, секс-игрушки и мобильный телефон на штативе, который записывал происходящее.

Прихожанин заснял развратников на видео и вызвал полицию. Прибывшие офицеры арестовали Кларка вместе с двумя женщинами, 41-летней Минди Диксон и 23-летней Мелиссой Ченг. Их привлекли к суду по обвинению в непристойности.

Диксон, которая является порноактрисой, призналась, что всё происходило по обоюдному согласию. Накануне происшествия она рассказала подписчикам, что едет в район Нового Орлеана, "чтобы осквернить дом божий". Архиепископ Новоорлеанской епархии посетил церковь, дабы провести ритуал, который восстановит святость алтаря. Развратного священника лишили сана.