В США священника арестовали за групповой секс на алтаре

В американском штате Луизиана священника арестовали за то, что он занимался групповым сексом на алтаре католического храма, сообщает New York Post.
Преподобного Трэвиса Кларка и его партнёрш увидел один из прихожан. Он решил заглянуть в церковь, обратив внимание, что свет горит позже обычного.
Свидетель видел, как полуобнажённый священник занимался сексом с двумя женщинами в корсетах и сапогах на высоком каблуке. На алтаре при этом были сценическое освещение, секс-игрушки и мобильный телефон на штативе, который записывал происходящее.
Мужчина перед сексом проколол презерватив и угодил в тюрьму за изнасилованиеОн попытался оправдаться тем, что планировал "улучшить качество близости" с партнёршей.
Прихожанин заснял развратников на видео и вызвал полицию. Прибывшие офицеры арестовали Кларка вместе с двумя женщинами, 41-летней Минди Диксон и 23-летней Мелиссой Ченг. Их привлекли к суду по обвинению в непристойности.
Диксон, которая является порноактрисой, призналась, что всё происходило по обоюдному согласию. Накануне происшествия она рассказала подписчикам, что едет в район Нового Орлеана, "чтобы осквернить дом божий". Архиепископ Новоорлеанской епархии посетил церковь, дабы провести ритуал, который восстановит святость алтаря. Развратного священника лишили сана.
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