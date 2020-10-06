Мужчина перед сексом проколол презерватив и угодил в тюрьму за изнасилование

Вустерский королевский суд приговорил 47-летнего Эндрю Льюиса к четырём годам тюрьмы за проколотый перед сексом презерватив, признав это изнасилованием. Об этом сообщает портал Metro.

Инцидент произошёл в марте 2018 года. Мужчина булавкой тайно проколол презерватив перед интимной близостью со своей партнёршей, однако женщина обнаружила изделие и несколько других проколотых презервативов в его прикроватном ящике. После того как партнёр отказался признаться, она обратилась в полицию.

Мужчина попытался оправдаться тем, что хотел "улучшить качество близости" с партнёршей и надеялся, что им удастся сменить метод контрацепции. Осуждённый охарактеризовал свой поступок как "самую большую глупость, которую он когда-либо совершал".