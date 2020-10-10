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Украинский мэр перенёс коронавирус и лишился голоса

Также у него обнаружены повреждения мозга.

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Геннадий Кернес. Фото © Instagram / gepard59

Мэр Харькова Геннадий Кернес, прошедший лечение от коронавируса в берлинской клинике, перенёс инсульт и потерял дар речи. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Родзинский.

Из-за повреждения мозга он потерял возможность говорить, — сказал юрист в эфире телеканала ZIK.

Родзинский добавил, что теперь возникает вопрос, сможет ли Кернес ясно мыслить с повреждениями центральной нервной системы.

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У 86% пациентов выявлен астроглиоз — аномальное увеличение поддерживающих клеток нервной ткани.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Харькова впал в кому после госпитализации с двусторонним воспалением лёгких.

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