Украинский мэр перенёс коронавирус и лишился голоса

Мэр Харькова Геннадий Кернес, прошедший лечение от коронавируса в берлинской клинике, перенёс инсульт и потерял дар речи. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Родзинский.

— Из-за повреждения мозга он потерял возможность говорить, — сказал юрист в эфире телеканала ZIK.

Родзинский добавил, что теперь возникает вопрос, сможет ли Кернес ясно мыслить с повреждениями центральной нервной системы.