Учёные рассказали, как эволюционирует человек в ближайшие десятилетия

Учёные из Университета Флиндерса и Университета Аделаиды считают, что эволюция людей происходит ускоренными темпами, наиболее быстрыми за последние 250 лет.
Портал "Популярная механика" со ссылкой на исследование сообщает, что специалисты обнаружили артерию в предплечье человека, исчезающую примерно через восемь недель после рождения. Обычно после исчезновения на её месте появляются две другие артерии — лучевая и локтевая. Но в последнее время участились случаи, когда остаются все три сосуда. Ранее эта особенность наблюдалась только у 10% людей. Сейчас же таковых стало 35%. По мнению учёных, к 2100 году все будут иметь срединную артерию.
Команда исследователей полагает, что благодаря новому сосуду увеличивается общее кровоснабжение. Кроме того, его могут использовать в качестве замены при хирургических операциях в других частях тела.
Старший автор работы профессор Мацей Хеннеберг выразил мнение, что это ещё один прекрасный пример продолжающегося развития человека. Другим примером является то, что всё больше людей рождаются без зубов мудрости. По мнению специалистов, это происходит из-за того, что человеческое лицо со временем уменьшается.
Ранее в нацпарке Приморья палеонтологи обнаружили останки неизвестного миру древнего животного.
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