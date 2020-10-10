Учёные рассказали, как эволюционирует человек в ближайшие десятилетия

Портал "Популярная механика" со ссылкой на исследование сообщает, что специалисты обнаружили артерию в предплечье человека, исчезающую примерно через восемь недель после рождения. Обычно после исчезновения на её месте появляются две другие артерии — лучевая и локтевая. Но в последнее время участились случаи, когда остаются все три сосуда. Ранее эта особенность наблюдалась только у 10% людей. Сейчас же таковых стало 35%. По мнению учёных, к 2100 году все будут иметь срединную артерию.