"Я реально рок-н-ролльщик". Скандальный актёр из "Кадетства" рассказал, как кутил в 16 лет

Актёр Кирилл Емельянов рассказал, как проходили съёмки сериала "Кадетство" в Твери. На экране он изображал сына преподавателя училища, стукача Сырникова, а после отправлялся в клубы и весело тратил суточные на выпивку и женщин.

Артист признался, что на две тысячи рублей мог гулять пару ночей. Правда, провинциальных девушек он красивыми не считает, презрительно называя их "облезлыми".

— Заказываешь себе сразу дорогой коньяк, и все тёлки за баром такие: "Ни фига себе!" Я реально рок-н-ролльщик. А если выходной выпадал на понедельник, то можно было попасть на Love Party. Там вообще выходишь и указываешь: ты, ты и ты — все ко мне в "девятку", — поделился Емельянов в эфире ютуб-канала Woo Doo Media.

На съёмки "Кадетства" Кирилл попал 16-летним юношей, и тогда же он начал встречаться с девушкой намного старше себя. Он был моложе избранницы на 11 лет и считает это "офигенным". Емельянов отметил, что с ней было о чём поговорить, однако актёр до сих пор недоумевает, что мог дать даме сердца. Но раз она с ним встречалась, значит, по мнению звезды сериала, её всё устраивало.

Сейчас артист тоже не прочь погулять с женщинами, для этого он зарегистрировался на сайте знакомств. Правда, пренебрежительного отношения к прекрасному полу артист не оставил. Он признался, что делает "скриншоты суперуродливых девушек", которые пишут ему в поисках любви.

В жизни Кирилла по-прежнему присутствует алкоголь. Емельянов рассказал, как однажды накануне театрального представления напился до беспамятства и оказался в Чебоксарах. На спектакль он уже не попал, и его роль пришлось играть актёру из второго состава, а из труппы звезду "Кадетства" уволили.