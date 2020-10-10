Минтруд рассматривает варианты увеличения выплат работающим пенсионерам

Льготы для работающих пенсионеров. Кто получит "деньги на удалёнку" и доплаты С 9 октября вводятся новые ограничения из-за коронавируса. При этом уже с начала месяца компании начали переводить на удалёнку работающих пенсионеров. Какие льготы и доплаты пожилые люди могут получить на время самоизоляции?