Минтруд рассматривает варианты увеличения выплат работающим пенсионерам

Минтруд рассматривает вопрос об увеличении выплат работающим пенсионерам, об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что инициатива прорабатывается с участием всех заинтересованных сторон.
Льготы для работающих пенсионеров. Кто получит "деньги на удалёнку" и доплатыС 9 октября вводятся новые ограничения из-за коронавируса. При этом уже с начала месяца компании начали переводить на удалёнку работающих пенсионеров. Какие льготы и доплаты пожилые люди могут получить на время самоизоляции?
Накануне предложение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в правительство направила "Единая Россия", об этом заявил первый замглавы фракции в ГД РФ Андрей Исаев. По его словам, было предложено два пути: единовременный и поэтапный.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов назвал условие отмены накопительной части пенсии.
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