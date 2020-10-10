Щенок ни на минуту не отходит от слепого пса, и даже скептики прослезятся, узнав этому объяснение

У 10-летнего золотистого ретривера Тао в прошлом году начались проблемы со зрением. Пёс был беспокоен, постоянно тёр лапой глаза. А когда его хозяйка — Мелани Джексон из Сомерсета, Великобритания, — отвела его к ветеринару, тот сообщил, что у собакена глаукома. Жидкость накапливалась в глазу и давила, поэтому было решено его удалить. Пёсик адаптировался к жизни с неполным зрением, но спустя 11 месяцев у него обнаружили вторую глаукому.

Фото © Instagram / tao_mr_winky

В этот раз у Мелани тоже не было особых вариантов — пришлось удалить и второй глаз. Благодаря тренировкам и поддержке Тао почти смог вернуться к своей прежней жизни, но чего-то не хватало. Поэтому хозяйка купила ему друга и собаку-поводыря — щенка Око. Малыш мгновенно прижился в семье и подружился с большим и добрым Тао, пишет Lad Bible.

Фото © Instagram / tao_mr_winky

Щенок всегда идёт первым и показывает Тао дорогу, а на прогулке иногда даже водит его на поводке, чтобы пёс не отвлёкся и не потерялся. Прохожие всегда с восторгом реагируют на пушистую парочку, и неудивительно. Снимками повседневной жизни своих собак Мелани смогла привлечь 13,4 тыс. подписчиков в свой инстаграм. Также девушка сотрудничает с кинологическим клубом, который использует ДНК Тао для выявления глаукомы у других собак.

Фото © Instagram / tao_mr_winky