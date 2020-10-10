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Попова объяснила, почему тесты не всегда показывают коронавирус

В случае с мазками из носа неправильный результат может быть связан с перемещением возбудителя.

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Фото © Pixabay

Российские тесты на коронавирусную инфекцию уже доказали свою эффективность и надёжность, но иногда даже с помощью них не получается выявить наличие CoViD-19. С чем это связано, объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Почему бывают ложноположительные и ложноотрицательные результаты? Многие заболевания, то же воспаление лёгких, могут быть вызваны разными возбудителями. Так, большое количество пневмоний прошедшей весной имели не вирусную природу, они были вызваны микоплазмой, — сказала она в беседе с "Российской газетой".

По словам Поповой, в случае с мазками из носа тест может показывать неправильный результат из-за перемещения возбудителя. Если человек обратился не в первый день заболевания, а позже, возбудитель может уже находиться в лёгких. Концентрация вируса на слизистой носа и на слизистой задней стенки глотки порой значительно отличается. В связи с этим при сдаче анализа позже чем через неделю после заражения мазок из носа может и не показать наличие вируса.

Спрогнозирована максимальная заболеваемость коронавирусом в России

По мнению вирусолога, CoViD-19 останется с человечеством навсегда, но менее остро станет восприниматься через два-три года.

Ранее учёные подтвердили способность коронавирусной инфекции CoViD-19 проникать в мозг.

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