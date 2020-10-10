Эксперты рассказали, как экстренное отключение интернета может спасти смартфон от взлома

В случае обнаружения подозрительно высокого расхода интернет-трафика необходимо немедленно отключить интернет в смартфоне или даже сам гаджет. Вероятно, на устройство был загружен вирус, пояснила специалист пресс-службы "Роскачества" Алеся Боровикова. Чтобы убедиться в этом, и необходимы столь радикальные меры.

— В наши дни приложения на смартфоне постоянно "общаются" с серверами, будь то серверы услуг, потребителем которых является пользователь, или приложения оператора сим-карты. Все вместе они потребляют не так много мегабайт трафика. И в случае повышенного расхода стоит задуматься, не попал ли на смартфон зловредный софт, — рассказала агентству "Прайм" эксперт.

Как пояснила Боровикова, сейчас в настройках любого современного смартфона есть функция слежения за расходом трафика Сети, это позволит проще отслеживать передачу данных. Если же возникли подозрения, то сначала необходимо отключить смартфон от интернета. Но важно помнить, что антивирусные программы эффективно работают только при подключении к Сети. В таком случае необходимо достать из гаджета сим-карту и подключить его по новой к Сети через Wi-Fi.