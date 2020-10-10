В Москве выявили 4105 новых случаев коронавируса

Число новых случаев CoViD-19 за последнюю неделю в полтора раза больше, чем за предыдущую. За сутки столичные врачи выписали после полного выздоровления 1306 пациентов, скончались 30 инфицированных. С начала эпидемии от CoViD-19 в столице выздоровели 260 433 пациента, умерли 5 560 человек. На ИВЛ в больницах Москвы находится 263 человека.

Существует несколько причин роста числа выявляемых случаев CoViD-19. На это в том числе влияет широкое тестирование на заболевание, в результате чего выявляются бессимптомные больные. Так, ежедневно в Москве проводят более 70 тысяч анализов на коронавирус. Кроме того, увеличение количества пациентов связывают с сезонным (осенним) ростом числа людей с вирусными заболеваниями, что характерно не только для России. Например, в итальянской области Тоскана средние сентябрьские показатели более чем в 20 раз превышают июньские и июльские. В Брюсселе также наблюдается значительный рост заболевших.



