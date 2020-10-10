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В Москве выявили 4105 новых случаев коронавируса

За последнюю неделю их в полтора раза больше, чем за предыдущую.

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Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 4105 новых случаев коронавирусной инфекции, из них госпитализировано 1047 пациентов. Таким образом, с начала эпидемии в российской столице выявлено 325 917 случаев, сообщает московский оперштаб.

Число новых случаев CoViD-19 за последнюю неделю в полтора раза больше, чем за предыдущую. За сутки столичные врачи выписали после полного выздоровления 1306 пациентов, скончались 30 инфицированных. С начала эпидемии от CoViD-19 в столице выздоровели 260 433 пациента, умерли 5 560 человек. На ИВЛ в больницах Москвы находится 263 человека.

Существует несколько причин роста числа выявляемых случаев CoViD-19. На это в том числе влияет широкое тестирование на заболевание, в результате чего выявляются бессимптомные больные. Так, ежедневно в Москве проводят более 70 тысяч анализов на коронавирус. Кроме того, увеличение количества пациентов связывают с сезонным (осенним) ростом числа людей с вирусными заболеваниями, что характерно не только для России. Например, в итальянской области Тоскана средние сентябрьские показатели более чем в 20 раз превышают июньские и июльские. В Брюсселе также наблюдается значительный рост заболевших.


В России за сутки выявили 12 846 человек с коронавирусом. И это новый рекорд

Первое место по выявляемости бессменно занимает Москва.

Ранее учёные подтвердили способность коронавирусной инфекции CoViD-19 проникать в мозг.

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