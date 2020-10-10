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Генетическая аномалия наделила племя удивительными голубыми глазами, о которых говорят во всём мире

Фотограф и геолог из Индонезии недавно поделился своими снимками, которые быстро стали популярны.

Фото © Instagram / geo.rock888

Всем известно, что население Индонезии чаще всего имеет загорелую кожу, чёрные волосы и карие глаза. Эволюция сделала так, чтобы местные жители легче переносили жаркий климат. Именно поэтому снимки с племенем, у представителей которого глаза буквально сияют ярким голубым светом, так поразили пользователей Сети.

Фото © Instagram / geo.rock888

Фото © Instagram / geo.rock888

Индонезийский геолог и фотограф Корчной Пасарибу опубликовал свои работы, сделанные во время путешествия по стране, и те мгновенно разошлись по соцсетям. Удивительное племя проживает на острове Бутунг и мало контактирует с цивилизацией, пишет Oddity Central.

Фото © Instagram / geo.rock888

Фото © Instagram / geo.rock888

Своими необычными глазами аборигены обязаны генетической аномалии под названием синдром Ваарденбурга. Он характеризуется проблемами со слухом, седой прядью надо лбом и гетерохромией — глазами разного цвета. Голубые радужки встречаются у многих членов племени бутунг, иногда они рождаются с одним светлым глазом, но куда реже — с двумя светлыми.

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Оказывается, этому явлению уже около сорока лет, просто оно не так популярно, как остальные.

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