В Сети отфотошопили внешность даже самых красивых звёзд, и результат оказался опасен для психики

Ретуширование фотографий актрис, моделей и певиц — новый тренд в "Инстаграме", сообщает Insider

Джулия Робертс. Фото © Instagram / goddess.women

Внешность звёзд становится максимально идеализированной. Анонимные редакторы не объясняют, зачем они это делают

Майли Сайрус. Фото © Instagram / goddess.women

Некоторые знаменитости репостят свои видоизменённые фото, но в соцсетях звучит и критика аккаунтов типа @goddess.women и @dirtybabiez за навязывание нереалистичных стандартов красоты

Моника Беллуччи. Фото © Instagram / goddess.women

Эксперты утверждают, что просмотр сильно отредактированных фотографий может вызвать у пользователя ощущение неполноценности

Бейонсе. Фото © Instagram / goddess.women

Беллу Хадид часто называют "самой красивой женщиной в мире", но с помощью ретуши её красоту довели до предела

Белла Хадид. Фото © Instagram / goddess.women

Разве можно улучшить внешность Анджелины Джоли? Оказывается, да. Если взять кадры из фильма "Александр" с её участием и пропустить их через парочку бьюти-фильтров

Анджелина Джоли. Фото © Instagram / goddess.women

Критики нового тренда указывают на то, что из-за переизбытка ретуши знаменитостей порой сложно узнать

Эмилия Кларк. Фото © Instagram / goddess.women

Некоторые аккаунты, обрабатывающие фото звёзд, предлагают сделать то же самое для любого желающего. Услуга не бесплатная

Кэтрин Зета-Джонс. Фото © Instagram / goddess.women

Хотя часть пользователей соцсетей, включая ряд звёзд первой величины, в восторге от видоизменённых фото, в комментариях к этим постам часто встречаются негодующие подписчики

Кристен Стюарт. Фото © Instagram / goddess.women

Они призывают редакторов остановиться, чтобы не провоцировать у обычных девушек чувство неуверенности в себе из-за несоответствия их внешности идеалу