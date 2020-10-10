В Сети отфотошопили внешность даже самых красивых звёзд, и результат оказался опасен для психики

Ретуширование фотографий актрис, моделей и певиц — новый тренд в "Инстаграме", сообщает Insider
Джулия Робертс. Фото © Instagram / goddess.women
Внешность звёзд становится максимально идеализированной. Анонимные редакторы не объясняют, зачем они это делают
Майли Сайрус. Фото © Instagram / goddess.women
Некоторые знаменитости репостят свои видоизменённые фото, но в соцсетях звучит и критика аккаунтов типа @goddess.women и @dirtybabiez за навязывание нереалистичных стандартов красоты
Моника Беллуччи. Фото © Instagram / goddess.women
Эксперты утверждают, что просмотр сильно отредактированных фотографий может вызвать у пользователя ощущение неполноценности
Бейонсе. Фото © Instagram / goddess.women
Беллу Хадид часто называют "самой красивой женщиной в мире", но с помощью ретуши её красоту довели до предела
Белла Хадид. Фото © Instagram / goddess.women
Разве можно улучшить внешность Анджелины Джоли? Оказывается, да. Если взять кадры из фильма "Александр" с её участием и пропустить их через парочку бьюти-фильтров
Анджелина Джоли. Фото © Instagram / goddess.women
Критики нового тренда указывают на то, что из-за переизбытка ретуши знаменитостей порой сложно узнать
Эмилия Кларк. Фото © Instagram / goddess.women
Некоторые аккаунты, обрабатывающие фото звёзд, предлагают сделать то же самое для любого желающего. Услуга не бесплатная
Кэтрин Зета-Джонс. Фото © Instagram / goddess.women
Хотя часть пользователей соцсетей, включая ряд звёзд первой величины, в восторге от видоизменённых фото, в комментариях к этим постам часто встречаются негодующие подписчики
Кристен Стюарт. Фото © Instagram / goddess.women
Они призывают редакторов остановиться, чтобы не провоцировать у обычных девушек чувство неуверенности в себе из-за несоответствия их внешности идеалу
Адриана Лима. Фото © Instagram / goddess.women
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