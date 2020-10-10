Минздрав рассказал о состоянии девочки, которую мать морила голодом и прятала в шкафу

"В шкафу живёт кукла Полина". Дети полгода подкармливали ребёнка, пока мать морила его голодом В детском саду рассказы трёхлетней Леры про живую куклу принимали за её фантазии. Никому и в голову не могло прийти, что всё это время девочка говорила про истощённого живого младенца, которого мать Леры прятала в шкафу полгода.