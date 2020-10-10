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Минздрав рассказал о состоянии девочки, которую мать морила голодом и прятала в шкафу

У малышки диагностировали дистрофию третьей степени.

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Фото © LIFE

Врачи оценивают состояние шестимесячной девочки, которую мать прятала полгода в шкафу в Карпинске, как стабильное. Такие данные приводит региональный Минздрав.

Авиаборт медицины катастроф накануне доставил младенца в областную детскую клиническую больницу № 1 Екатеринбурга. У девочки диагностировали дистрофию третьей степени. Врачи уверены, что малышка скоро пойдёт на поправку.

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В детском саду рассказы трёхлетней Леры про живую куклу принимали за её фантазии. Никому и в голову не могло прийти, что всё это время девочка говорила про истощённого живого младенца, которого мать Леры прятала в шкафу полгода.

Состояние ребёнка стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться, — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова.

Ранее сообщалось, что в городе Карпинске Свердловской области женщины нашли истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Оказалось, что мать родила полгода назад и всё это время прятала малышку, морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу.

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