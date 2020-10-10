Минздрав рассказал о состоянии девочки, которую мать морила голодом и прятала в шкафу

Врачи оценивают состояние шестимесячной девочки, которую мать прятала полгода в шкафу в Карпинске, как стабильное. Такие данные приводит региональный Минздрав.
Авиаборт медицины катастроф накануне доставил младенца в областную детскую клиническую больницу № 1 Екатеринбурга. У девочки диагностировали дистрофию третьей степени. Врачи уверены, что малышка скоро пойдёт на поправку.
"В шкафу живёт кукла Полина". Дети полгода подкармливали ребёнка, пока мать морила его голодомВ детском саду рассказы трёхлетней Леры про живую куклу принимали за её фантазии. Никому и в голову не могло прийти, что всё это время девочка говорила про истощённого живого младенца, которого мать Леры прятала в шкафу полгода.
— Состояние ребёнка стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться, — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова.
Ранее сообщалось, что в городе Карпинске Свердловской области женщины нашли истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Оказалось, что мать родила полгода назад и всё это время прятала малышку, морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу.
Комментариев: 0