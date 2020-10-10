Близко к рекорду. Синоптики спрогнозировали резкое потепление в Москве

Дневная температура воздуха в Москве на следующей неделе может приблизиться к абсолютным рекордам тепла для середины октября. Такой прогноз дала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

— Температурный фон будет высоким. Дни будут чередоваться: с осадками и без осадков. Будут облака, небольшой дождик. Тёплая погода ожидается во вторник и в среду. Во вторник в Москве 16–21 градус, 16–20 градусов — в среду, что достаточно близко к абсолютным максимумам температуры. Но пока не будем предварять, — рассказала РИА "Новости" Макарова.