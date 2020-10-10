Близко к рекорду. Синоптики спрогнозировали резкое потепление в Москве

Дневная температура воздуха в Москве на следующей неделе может приблизиться к абсолютным рекордам тепла для середины октября. Такой прогноз дала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
— Температурный фон будет высоким. Дни будут чередоваться: с осадками и без осадков. Будут облака, небольшой дождик. Тёплая погода ожидается во вторник и в среду. Во вторник в Москве 16–21 градус, 16–20 градусов — в среду, что достаточно близко к абсолютным максимумам температуры. Но пока не будем предварять, — рассказала РИА "Новости" Макарова.
Метеоролог отметила, что 14 октября православные в России отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. По этому дню, согласно народным приметам, можно прогнозировать погоду зимнюю. Синоптики же утверждают, что 14 октября будет очень тепло.
Стало известно, когда температура в Москве опустится ниже нуляНо сперва похолодает в других регионах.
Как сообщил Лайф, по прогнозам синоптиков, Россию ожидает аномальная погода грядущей зимой.
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