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Бабушка-фитоняшка. Пенсионерка из Челябинска открыла свой фитнес-клуб — видео

Надежда Медведева решила мотивировать других заниматься спортом и немного на этом зарабатывать.

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Видео © LIFE

Собственным примером решила мотивировать других к здоровому образу жизни пенсионерка из Челябинска. Ей хоть и 73 года, но выглядит так, что даст фору и многим тем, кто помоложе.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Так как ничего в своей жизни я не делала, только занималась спортом и преподавала. Мы подумали, что надо этим же заняться. И тут в здании освободилось помещение — и получился неплохой такой зал, — рассказала Надежда Лайфу.

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По мнению Джины, важны комплексный подход к вопросу и регулярность.

Пенсия спорту не помеха, и она стала индивидуальной предпринимательницей. Посетительницы её центра ходят на растяжку и другие полезные занятия, ну и, конечно, обсуждают последние новости о здоровом образе жизни.

А в Якутии ранее 84-летняя бабушка рыком обратила медведя в бегство.

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