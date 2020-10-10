YouTube позволит зрителям покупать товары прямо из видео

YouTube тестирует новые функции, которые позволят напрямую покупать товары из видеороликов без перехода на сторонние сайты. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Предполагается, что YouTube превратится в маркетплейс, в котором зрители смогут сразу покупать понравившиеся в роликах игрушки, вещи, гаджеты или другую продукцию. Видеохостинг уже начал предлагать авторам каналов использовать специальное программное обеспечение. Также YouTube начал сотрудничать с канадской компанией Shopify, разрабатывающей программы для онлайн- и розничных магазинов.
В YouTube подтвердили агентству Bloomberg, что такой эксперимент проводится. В случае успешного тестирования видеохостинг сможет конкурировать с такими крупными платформами для интернет-торговли, как Amazon и Alibaba.
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