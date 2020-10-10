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YouTube позволит зрителям покупать товары прямо из видео

Видеохостинг уже начал предлагать авторам каналов использовать специальное программное обеспечение.

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YouTube тестирует новые функции, которые позволят напрямую покупать товары из видеороликов без перехода на сторонние сайты. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Предполагается, что YouTube превратится в маркетплейс, в котором зрители смогут сразу покупать понравившиеся в роликах игрушки, вещи, гаджеты или другую продукцию. Видеохостинг уже начал предлагать авторам каналов использовать специальное программное обеспечение. Также YouTube начал сотрудничать с канадской компанией Shopify, разрабатывающей программы для онлайн- и розничных магазинов.

В YouTube подтвердили агентству Bloomberg, что такой эксперимент проводится. В случае успешного тестирования видеохостинг сможет конкурировать с такими крупными платформами для интернет-торговли, как Amazon и Alibaba.

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