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Третий день подряд в мире выявили рекордное число случаев коронавируса

Максимум — в Индии.

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Фото © ТАСС / Jit Chattopadhyay / Pacific Press via ZUMA Wire

За сутки в мире выявили максимальное число случаев коронавируса — 383 359. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, CoViD-19 бьёт рекорд третий день подряд. Наибольший прирост за последние 24 часа зафиксирован в Индии (73 272 заразившихся). Скончалось за сутки 8575 пациентов.

Рекорды по числу выявленных случаев инфекции установлены во Франции (26 896), Ирландии (1012 ) и России (12 846).

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