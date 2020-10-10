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"Благодарю за ваши молитвы". Трамп выступил на публике впервые после заражения CoViD-19 — видео

Результаты его повторного теста на коронавирус пока не сообщаются.

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Президент США Дональд Трамп в субботу днём встретился со сторонниками в Белом доме. Это мероприятие стало первым после того, как чуть более недели назад ему поставили диагноз: CoViD-19, сообщает пресс-служба администрации американского лидера.

Трамп не сообщил, показал ли повторный тест на коронавирус отрицательный результат, но в понедельник у него запланирован митинг во Флориде.

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По его словам, организм главы государства в целом хорошо отреагировал на лекарства.

Я хочу поблагодарить всех вас за ваши молитвы, сказал собравшимся Трамп и добавил, что он полностью здоров.

В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома заявил, что завершил приём лекарств от коронавируса. Тем не менее он отметил серьёзность своего заболевания, когда признал, что сканирование лёгких в больнице показало некоторые проблемы.

Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тестировании на коронавирус у него и супруги Меланьи. Ему ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, и он пообещал впоследствии раздать жителям страны такой же совершенно бесплатно, хотя его лечение обошлось дороже ста тысяч долларов.

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