Кремлёвские куранты Спасской башни остановили — видео

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В полночь 9 октября главные часы России — кремлёвские куранты на Спасской башне — были отключены для реставрации сотрудниками Федеральной службы охраны.

На звоннице начинаются масштабные работы по обновлению и установке новых колоколов. Планируется, что к 13 существующим добавят ещё 12, они были произведены на воронежском колокололитейном заводе Анисимова.

На Спасской башне три верхних яруса занимают колокола, механизмы, барабаны и циферблаты. Как сообщает ТАСС, специалисты НИИ "Часпрома" спроектировали и изготовили новую систему правления колокольным боем, теперь предстоит её установка и финальная настройка.

К началу 2020 года кремлёвские куранты отбивали небольшие фрагменты мелодий Гимна России и "Славься" Глинки, но достичь эталонного звучания не удавалось. После реставрации новые колокола позволят исполнить музыкальные произведения, которые ранее не звучали.

Часы на Спасской башне — единственные полностью механические музыкальные часы в мире и одни из самых древних в Европе. Точная дата их запуска после масштабной реконструкции пока не известна, но 31 декабря обновлённые куранты известят о наступлении Нового года.