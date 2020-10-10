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Кремлёвские куранты Спасской башни остановили — видео

Точная дата запуска неизвестна, но на Новый год жители столицы услышат обновлённое звучание колоколов.

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Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

В полночь 9 октября главные часы России — кремлёвские куранты на Спасской башне — были отключены для реставрации сотрудниками Федеральной службы охраны.

На звоннице начинаются масштабные работы по обновлению и установке новых колоколов. Планируется, что к 13 существующим добавят ещё 12, они были произведены на воронежском колокололитейном заводе Анисимова.

На Спасской башне три верхних яруса занимают колокола, механизмы, барабаны и циферблаты. Как сообщает ТАСС, специалисты НИИ "Часпрома" спроектировали и изготовили новую систему правления колокольным боем, теперь предстоит её установка и финальная настройка.

В Москве завершился сезон фонтанов

В связи с тёплой погодой в столице по указу Сергея Собянина работа фонтанов была продлена на десять дней.

К началу 2020 года кремлёвские куранты отбивали небольшие фрагменты мелодий Гимна России и "Славься" Глинки, но достичь эталонного звучания не удавалось. После реставрации новые колокола позволят исполнить музыкальные произведения, которые ранее не звучали.

Часы на Спасской башне — единственные полностью механические музыкальные часы в мире и одни из самых древних в Европе. Точная дата их запуска после масштабной реконструкции пока не известна, но 31 декабря обновлённые куранты известят о наступлении Нового года.

Ранее в Москве завершилась реставрация ещё одного исторического памятника. 5 сентября мэр столицы Сергей Собянин открыл легендарный Северный речной вокзал.

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