Бежавший из страны экс-президент Киргизии заявил, что белорусам надо делать выводы

Главные ценности любого государства — это мир и безопасность. Такое заявление сделал бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев в эфире телеканала "Беларусь 1". Сам он в 2010 году бежал из страны под натиском митингующих.
— Урок должен быть один — надо ценить безопасность, мир в любом государстве. И, глядя на соседей, белорусам надо делать выводы. <...> Мир, стабильность и независимость государства очень дорого стоят. Это нужно ценить, — сказал Бакиев.
По его мнению, частые смены власти ни к чему хорошему привести не могут. Бакиев добавил, что если бы в Белоруссии удалось сделать переворот, то жители страны быстро поняли бы, что произошло со страной. Они "локти кусали бы, но поздно было бы", считает Бакиев. Политик также порадовался, что белорусам удалось сохранить страну.
Кремль — о ситуации в Киргизии: Элементы хаоса налицоС понедельника в республике продолжаются массовые протесты.
Ранее Парламент Киргизии одобрил новый состав правительства. На пост премьер-министра страны был утверждён Садыр Жапаров — кандидат от оппозиции. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.
Напомним, в Киргизии не утихают беспорядки после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК страны позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.
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