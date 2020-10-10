Бежавший из страны экс-президент Киргизии заявил, что белорусам надо делать выводы

Главные ценности любого государства — это мир и безопасность. Такое заявление сделал бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев в эфире телеканала "Беларусь 1". Сам он в 2010 году бежал из страны под натиском митингующих.

— Урок должен быть один — надо ценить безопасность, мир в любом государстве. И, глядя на соседей, белорусам надо делать выводы. <...> Мир, стабильность и независимость государства очень дорого стоят. Это нужно ценить, — сказал Бакиев.

По его мнению, частые смены власти ни к чему хорошему привести не могут. Бакиев добавил, что если бы в Белоруссии удалось сделать переворот, то жители страны быстро поняли бы, что произошло со страной. Они "локти кусали бы, но поздно было бы", считает Бакиев. Политик также порадовался, что белорусам удалось сохранить страну.